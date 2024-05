Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Transportkiste mit exotischen Tieren sorgt für Polizeieinsatz

Mainz - Mombach (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden gestern Abend, 18:21 Uhr Einsatzkräfte des Neustadtreviers gerufen. In der Industriestraße war ein Mitarbeiter einer Spedition auf eine Kiste mit der Aufschrift "Lebende Tiere, Siam-Krokodile" aufmerksam geworden. Beim neugierigen Blick durch eines der Luftlöcher in der Kiste erschreckte sich der Mitarbeiter so sehr, dass er die Polizei informiert und um Hilfe bat. Durch erfahrende Einsatzkräfte vor Ort konnte schließlich herausgefunden werden, dass sich die Krokodile auf dem Weg in einen asiatischen Zoo befanden und der Transport behördlich angemeldet und genehmigt war. Die beauftragte Spedition hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche "besondere Transporte" durchgeführt, nur offenbar der schreckhafte Mitarbeiter noch nicht.

