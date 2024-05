Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz Mainz- Festnahme nach Callcenter-Betrug

Mainz (ots)

Nachdem es am Montag den 06.05.2024 in Mainz zu einem Betrugsversuch unter der Legende "falsche Polizeibeamte" kam, konnte im Rahmen polizeilicher Maßnahmen am frühen Montagabend ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kontaktierten unbekannte Täter gegen 11:50 Uhr telefonisch eine 87-jährige Frau aus der Mainzer Neustadt mittels eines sogenannten Schockanrufes. Der Frau wurde suggeriert, dass Ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur mittels einer fünfstelligen Kautionssumme vor einer sofortigen Inhaftnahme bewahrt werden könne. Als die 87-Jährige den geforderten Betrag bei ihrer Bank abheben wollte, reagierten die Mitarbeiter der Bank umsichtig und informierten die Mainzer Polizei. Durch diese konnte daraufhin ein 38-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, als er die vermeintliche Kaution bei der Geschädigten in Empfang nehmen wollte. Gegen den 38-Jährigen wurde am Dienstag, den 07.05.2024 durch das Amtsgericht Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz Untersuchungshaft angeordnet. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

