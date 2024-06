FW-OG: Anbau eines Wohnhauses ausgebrannt, ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Offenburg / Elgersweier (ots) - Die FEUERWEHR OFFENBURG war am Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr in die Anselmentstraße in Elgersweier alarmiert worden. In der Kellerwohnung eines Wohnhauses mit drei Partien war ein Brand ausgebrochen. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte deutete dunkler Rauch aus Fenster und Türen auf einen fortentwickelten Brand hin. Glücklicherweise hatten sich alle fünf Bewohner unverletzt ins ...

