Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: 83-Jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache war in der Nacht zum Sonntag (03.03.2024) ein Brand in einer Wohnung in der Straße "Im Wolfsgalgen" in Schwieberdingen ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte gegen 00.00 Uhr für die Löschmaßnahmen aus und rettete aus der betroffenen Wohnung eine 83 Jahre alte Frau. Die Seniorin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell