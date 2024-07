Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tödlicher Unfall am Anrather Bahnübergang

Willich-Anrath (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, den 31. Juli, kam es um kurz vor fünf Uhr zu einem tödlichen Unfall am Bahnübergang an der Jakob-Krebs-Straße in Anrath. Laut Zeugenaussagen waren die Schranken geschlossen, als ein 36-Jährige aus Tönisvorst mit seinem Fahrrad an diesen in Fahrtrichtung Brückenstraße vorbeifuhr. Auf dem Bahnübergang wurde er von einem leeren Personenzug tödlich verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Verkehrsunfallteam aus Neuss war ebenfalls vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Jacob-Krebs-Straße gesperrt. /jk (614)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell