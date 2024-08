Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfallflucht - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am vergangenen Samstag, das war der 27. Juli, hat ein Autofahrer einem E-Bike-Fahrer die Vorfahrt genommen. Beim darauffolgenden Bremsmanöver ist der Radfahrer gestürzt und hat sich einen Knochenbruch zugezogen. Der Autofahrer verließ den Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben.

Der Radfahrer meldete sich per Online-Anzeige bei der Polizei und teilte den Unfallhergang mit. Er war am vergangenen Samstagmorgen zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Amerner Weg in Dülken unterwegs. Er kam aus Richtung Amern und fuhr in Richtung Eintrachtstraße. Dabei ist der Radweg, der in beide Fahrtrichtungen freigegeben ist, für ihn auf der linken Seite.

Ihm entgegen kam ein Autofahrer, der nach rechts in den Bleichpfad abbiegen wollte. Genau, als der Radfahrer auf dieser Höhe war, zog der Autofahrer die den Bleichpfad hinein. Um eine Kollision zu vermeiden, machte der Radfahrer eine Vollbremsung. In deren Folge stürzte er über den Lenker zu Boden.

Der Autofahrer habe angehalten, berichtet das Unfallopfer - aber nur, um ihm zu sagen, dass er ihn nicht gesehen habe und sich nicht dafür verantwortlich fühle, dass der Radfahrer so stark bremsen musste. Dann setzte er seine Fahrt fort.

Es gibt im Minimum eine Zeugin, die möglicherweise zur Aufklärung beitragen kann. Denn eine Frau in einem weißen Auto hat kurz angehalten und geschaut, ist aber weitergefahren, bevor der gestürzte Radfahrer sich an sie wenden konnte. Diese Frau könnte möglicherweise Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen, auch wenn sie das eigentliche Unfallgeschehen nicht beobachtet haben sollte. Sie wird - genau wie mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen - gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. /hei (619)

