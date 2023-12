POL-ME: Erneut zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet - Monheim am Rhein - 2312090

Polizei Mettmann

Erneut zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet - Monheim am Rhein - 2312090

Mettmann

In der Nacht zu Donnerstag, 21. Dezember 2023, entwendeten bisher unbekannte Tatverdächtige gleich zwei Motorräder der Marke BMW aus einer Tiefgarage an der Krischerstraße in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Donnerstagmorgen, 21. Dezember 2023, stellte der Halter einer BMW S 1000 RR fest, dass sein in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauskomplexes an der Krischerstraße abgestelltes Motorrad entwendet worden war. Das erst ein Jahr alte Superbike war mit einem Lenkradschloss verschlossen und auf einen Montageständer aufgebockt. Der aktuelle Zeitwert wird auf circa 22.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls in Nacht zu Donnerstag wurde in der gleichen Tiefgarage ein weiteres Motorrad der Marke BMW entwendet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten die mit einem Lenkradschloss verschlossene, 21 Jahre alte Reiseenduro des Typs R 1150 GS. Der aktuelle Zeitwert wird auf circa 4.500 Euro geschätzt.

Die alarmierte Polizei führte umgehend Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durch, die jedoch bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen ein und schrieben beide Motorräder zur internationalen Fahndung aus

Ob der Diebstahl mit den entwendeten Motorrädern der vergangenen Wochen in Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein zusammenhängt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5667499, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5664779, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5663932, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5651226), ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariates der Kriminalpolizei.

Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Angaben zum aktuellen Standort der Motorräder nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

