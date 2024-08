Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte versuchen, Haustür eines Wohnhauses aufzubrechen

Schwalmtal-Amern (ots)

Zwischen dem 03.08.2024, 23:00 Uhr und dem 04.08.2024, 07:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, die Hauseingangstür eines Hauses an der Dorfstraße in Schwalmtal-Amern aufzubrechen. Dieses misslang. Jedoch gelangten die unbekannten Täter in eine angrenzende Scheune. Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dorfstraße gemacht? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0

