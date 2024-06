POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen in der Bunsenstraße

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr bemerkte ein Zeuge einen mit mehreren Personen besetzten Fiat, welcher ohne Kennzeichen in der Daimlerstraße in Walldorf fuhr. Als der Fahrzeugführer den Zeugen bemerkte, schaltete er das Licht aus und bog in eine Einfahrt in der ...

mehr