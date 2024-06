Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jähriger mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr bemerkte ein Zeuge einen mit mehreren Personen besetzten Fiat, welcher ohne Kennzeichen in der Daimlerstraße in Walldorf fuhr. Als der Fahrzeugführer den Zeugen bemerkte, schaltete er das Licht aus und bog in eine Einfahrt in der Albert-Einstein-Straße ab. Dort flüchteten seine zwei Mitfahrer aus dem Pkw. Durch die eintreffende Streife des Polizeireviers Wiesloch konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer erst 13 Jahre alt war und dementsprechend keine Fahrerlaubnis besaß. Den nicht zugelassenen Fiat hatte der 13-Jährige zuvor aus einer Autowerkstatt unbefugt in Gebrauch genommen. Wegen diesem Delikt, sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt nun der Polizeiposten Walldorf.

