POL-MA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, des Präsidiums Mannheim und des LKA - Haftbefehlserlass nach Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz am 31. Mai 2024

Heidelberg (ots) - Am Donnerstag fuhr ein 24-Jähriger mit einem DAEWOO auf der B3 in Richtung Heidelberg-Kirchheim. An der Auffahrt zur B535 kam er gegen 17 Uhr bei regennasser Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst. Am Auto entstand ein ...

