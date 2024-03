Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Büroraum

Knittlingen (ots)

Unbekannte Täterschaft ist von Dienstag auf Mittwoch in einen Geschäftsraum eingebrochen und hat einen niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag mitgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen hebelten der oder die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 26.03.2024, 17:15 Uhr und Mittwoch, 27.03.2024, 08:30 Uhr, die Eingangstür des in der Esselbachstraße gelegenen Büros auf und stahlen das in einem Möbelstück verwahrte Geld. Im Anschluss konnte die Täterschaft unerkannt entkommen.

Sabine Maag, Pressestelle

