Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Rollerfahrer stürzt nach Verkehrsunfall - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwochvormittag ein Kleinkraftradfahrer zugezogen, nachdem er einem Lkw ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern.

Der 66-Jährige befuhr mit seinem Piaggio Roller, gegen 9:30 Uhr, den Allmendring in Königsbach, um dann nach rechts in die Singener Straße einzubiegen. Zeitgleich fuhr ein zuvor am rechten Fahrbahnrand parkender Lkw mit Kastenaufbau unvermittelt los. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Rollerfahrer nach links aus und stürzte hierbei zu Boden. Der Fahrer begab sich im Anschluss in ärztliche Behandlung. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten und insbesondere weitere Angaben zu weißen Lkw mit einem Kennzeichen aus dem Stadt-/Landkreis Pforzheim gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell