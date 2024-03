POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mit vorgehaltenem Messer Geld gefordert - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots) - Leichte Verletzungen hat sich am Mittwochvormittag ein Kleinkraftradfahrer zugezogen, nachdem er einem Lkw ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Der 66-Jährige befuhr mit seinem Piaggio Roller, gegen 9:30 Uhr, den Allmendring in Königsbach, um dann nach rechts in die Singener ...

mehr