POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte zünden Möbel an (12.05.2024)

Singen (ots)

Noch nicht näher bezifferbaren Sachschaden haben Unbekannte am Sonntagabend durch ein Feuer auf einem Grundstück in der Industriestraße verursacht. Gegen 19.45 Uhr zündeten sie im umzäunten Außenhof eines Elektro- und Möbelgeschäfts mehrere Möbel und einen Einkaufswagen an. Die schnell eintreffende Feuerwehr konnte den Brand jedoch zeitnah löschen.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

