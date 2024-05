Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Überlinger Straße verletzt (10.05.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Bei einem Unfall auf der Überlinger Straße ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Eine 41-jährige Ford-Fahrerin bog von der Tankstelle auf die Überlinger Straße ein und erfasst dabei einen auf dem Fahrradweg in Richtung Ludwigshafen fahrenden 89 Jahre alten Mann mit einem Pedelec. Der Senior stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn nach einer ersten Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Am Ford entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

