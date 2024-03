LPI-GTH: Zweimal Betrunken auf dem E-Scooter

Eisenach (ots) - Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 20.00 Uhr einen 49-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Kasseler Straße. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zu Beweiszwecken wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet. Zudem untersagten die Beamten dem 49-Jährigen die Weiterfahrt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (mb) Rückfragen bitte an: ...

