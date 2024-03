LPI-GTH: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Gotha (ots) - Samstagabend wurde an einer Tankstelle in der Ohrdrufer Straße ein 33-jähriger Mazda-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 ...

