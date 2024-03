LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitag kollidierte ein bisher Unbekannter in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr mit seinem Fahrzeug mit dem Fallrohr eines Wohnhauses in der Straße 'Diesberg'. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig vom Unfallort. Durch den Unfall entstand entsprechender Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 ...

