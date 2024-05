Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, K6174, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (12.05.2024)

Bodman-Ludwigshafen, K6174 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6174 zwischen Bonndorf und Ludwigshafen am Sonntagmittag verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr mit einer Thai Honda auf der K6174 von Bonndorf in Richtung Ludwigshafen. Dabei kam der junge Biker mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in eine Klinik. Am Zweirad und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von je rund 1.000 Euro.

