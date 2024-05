Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Fenster an der Grund- und Hauptschule ein (10.05.2024)

Öhningen (ots)

Am Freitagnachmittag haben Unbekannte ein Fenster an der Grund- und Hauptschule in der Poststraße eingeworfen. Gegen 15.20 Uhr hörte eine Zeugin einen dumpfen Schlag und ein anschließendes Klirren, woraufhin drei Jungs aus dem hinteren Bereich der Schule davonrannten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher des Schadens nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0, entgegen.

