POL-EU: Ablenkung durch Navi

Am gestrigen Mittwoch (10. April) entwendete um 20.15 Uhr ein 32-jähriger Nettersheimer zwei Sixpacks Bier und eine Likörflasche aus einem Lebensmittelgeschäft in der Hüttenstraße in Kall. Der Mann hatte zuvor bereits um 18.25 Uhr einen Ladendiebstahl in der Bahnhofstraße in Kall begangen. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

