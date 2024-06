POL-PDMT: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kaub (ots) - Kaub - Am Samstag, 15.06.2024, gegen 14:45h riss sich in der Rheinuferstraße in Kaub ein Hund von der Leine los. Nachdem er ein Motorrad über mehrere hundert Meter erfolglos verfolgt hat, griff er einen Passanten auf dem rheinseitigen Gehweg an. Dieser brachte sich hinter dem dortigen Geländer in Sicherheit und verletzte sich hierbei leicht. Der Hundehalter soll sich nach Zeugenaussagen unmittelbar nach ...

mehr