Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (18.08.2024) kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Ehrsen-Breden. Ein 77-jähriger Mann aus Lage befuhr mit seinem VW Passat die Wasserfuhr in Richtung Lemgoer Straße und kollidierte dabei mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte jedoch den Passat und konnte ihn kurze Zeit später in der Nähe stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei entstand der Verdacht, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell