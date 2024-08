Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bavenhausen. Motorradfahrer mit stehendem Auto kollidiert.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (18.08.2024) ereignete sich gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Elend" in Bavenhausen. Ein 59-jähriger Motorradfahrer verlor in Fahrtrichtung Hohenhausen in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund von nasser Fahrbahn die Kontrolle über seine KTM und rutschte in den Gegenverkehr. Der Mann aus Rahden kollidierte mit einem stehenden Dacia Sandero, der von einer 40-jährigen Frau geführt wurde. Die Fahrerin hatte es geschafft ihr Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

