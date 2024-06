Heppenheim (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (5.6.) entwendeten Kriminelle auf bislang unbekannte Weise einen braunen BMW X3, der verschlossen in der Straße "Am Alten Neckar" auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand geparkt war. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-BH 9 angebracht. Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen ...

