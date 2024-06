Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: BMW X3 (HP-BH 9) gestohlen

Ermittler suchen Hinweise aus der Bevölkerung

Heppenheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (5.6.) entwendeten Kriminelle auf bislang unbekannte Weise einen braunen BMW X3, der verschlossen in der Straße "Am Alten Neckar" auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand geparkt war. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-BH 9 angebracht. Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib des BMW geben können, sich mit den Ermittlern unter der 06252/706-0 in Verbindung zu setzten.

