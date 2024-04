Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Weiterstadt: Darmstädter Polizei auf Fahrradstreife

Darmstadt/Weiterstadt (ots)

Am Mittwoch (17.4.) führten Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers, des 3. Polizeireviers und der Polizeistation Pfungstadt gemeinsam mit Unterstützung der Fahrradstaffel aus Frankfurt Kontrollen auf dem Fahrrad durch.

Die Polizistinnen und Polizisten bestreiften dabei das gesamte Darmstädter Stadtgebiet, sowie Weiterstadt und seine Ortsteile. Dabei kontrollierten die Ordnungshüter über 40 Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter. Sechs Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und zehn Ordnungswidrigkeiten sind das Ergebnis dieser Kontrollen. Zudem stellten die Fahrradstreifen einen E-Scooter sicher, der als gestohlen gemeldet war. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Neben den Kontrollen führten die Beamten zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Es zeigte sich, dass ein großes Interesse an polizeilichen Fahrradstreifen besteht. Weitere Kontrollstreifen auf dem Fahrrad sind in der Planung und werden insbesondere in der jetzt beginnenden und wärmeren Jahreszeit in unregelmäßigen Abständen durchgeführt.

