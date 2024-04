Groß-Rohrheim (ots) - Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (17.04.) auf einen Tresor in einem Firmengebäude abgesehen. In der Riedstraße drangen sie gewaltsam in das Innere des Firmengebäudes ein. Dort angekommen, fanden sie einen Tresor vor, den die ungebetenen Besucher anschließend aufhebelten. Sie erbeuteten Geld. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat ...

