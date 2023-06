Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Menschenrettung aus dem Wald - Feuerwehr rettet 22- jährigen aus unwegsamen Gelände

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde Sonntag um 16:36 Uhr zu einer Menschenrettung / Tragehilfe zur Wetterstraße gerufen. In einer dortigen Kletteranlage war ein 22- jähriger Mann aus Dortmund verunfallt. Die Einsatzstelle befand sich mitten im Waldgebiet (unwegsamen Gelände).

Weitere Sportler führten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu Fuß an die Einsatzstelle. Die Einsatzkräfte und die Einsatzleitung gingen an der Wetterstraße in Bereitstellung. Parallel wurde der Patient mit der Drohne der Feuerwehr ausfindig gemacht. Nach 20 Minuten und kräftezehrendem Aufstieg konnte der Patient erreicht und erstversorgt werden. Im zweiten Aufstieg wurde der Rettungsdient zum Patienten zugeführt. Nach der Erstversorgung und Stabilisierung (chirurgische Verletzung) durch Feuerwehr und Rettungsdienst galt es nun einen möglichst schonenden und einfachen Weg aus dem Waldgebiet zu finden.

Auch dies wurde mit der Drohne und zu Fuß erkundet. Über die Straße "Scheerholz" fuhr parallel das geländegängige Mehrzweckfahrzeug II in das Waldgebiet. Jedoch konnte der Patient nicht erreicht werden. Das letzte Stück musste zu Fuß zurückgelegt werden. So wurde der Patient in einen Schleifkorb und auf einem speziellen Offroad-Tragegestell umgelagert. Mit vereinten Kräften wurde der 22- jährige nun bei heißen Temperaturen aus dem Waldgebiet getragen / gefahren. Dann wurde der Patient auf das Mehrzweckfahrzeug umgelagert und aus den Wald gefahren.

Nach gut einer Stunde war der Patient aus dem unwegsamen Gelände gerettet und wurde am alten Kohlebunker (Cuno Turm) dem Rettungswagen übergeben. Der Patient kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Wittener Krankenhaus. Ein Hilfeleistungszug war 2,5 Stunden im Einsatz.

Fahrradunfall Viermärker Weg

Während des laufenden Einsatzes rückte die Wachbesetzung um 16:52 Uhr zu einem First Responder Einsatz in den Viermärker Weg aus. Dort war in dem dortigen Waldgebiet ein Mountainbike Fahrer verunfallt. Der chirurgisch verletzte Patient wurde von der Feuerwehr erstversorgt und an den später eintreffenden Rettungswagen übergeben.

Verkehrsunfall Gederner Straße

Die Feuerwehr wurde am Abend gegen 23:08 Uhr zur Gederner Straße, Kreuzung Ender Talstraße gerufen. Dort mussten nach einem Verkehrsunfall ohne Verletzte Betriebsmittel entfernt werden. Zudem wurde der Brandschutz an der Unfallstelle sichergestellt. 12 Einsatzkräfte waren 60 Minuten im Einsatz.

