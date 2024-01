Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ist am Dienstag, 30. Januar 2024, gegen 19:00 Uhr, in der Gemeinde Dötlingen von der Autobahn 1 abgekommen und hat dadurch Teile auf die Fahrbahn geschleudert. Folgende Fahrzeuge überfuhren diese Teile und wurden beschädigt.

Die gesuchte Person befuhr die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück und kam kurz vor der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord nach rechts von der Fahrbahn ab. Die dort aufgestellten Warnbaken wurden beschädigt, Teile landeten auf der Fahrbahn. An drei folgenden Fahrzeugen entstanden durch das Überfahren dieser Teile Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell