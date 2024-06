Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: 55 Fahrräder codiert und registriert

Bild-Infos

Download

Heppenheim (ots)

Insgesamt 55 Fahrräder haben die Schutzfrau der Polizeistation Heppenheim, Polizeihauptkommissarin Stephanie Hellermann-von Serkowsky und ihre Kollegin Polizeioberkommissarin Sandra Engelhardt am 31. Mai auf dem Gelände der Polizeistation in Heppenheim codiert bzw. registriert. Interessierte, die an diesem Tag leider nicht mehr zum Zuge kamen, sind bereits für die nächste Fahhradcodierung und Fahrradregistrierung am 12. Juni im Hof des Landratsamtes in der Gräffstraße (wir haben berichtet) fest eingeplant.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5794054

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell