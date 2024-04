POL-HS: Diebstahl aus Lkw

Übach-Palenberg-Holthausen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Werkstraße in eine Garage ein und entwendeten diverse Angelsportartikel. Die Tat wurde am Mittwoch (17. April) zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr