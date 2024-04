Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Portmonee aus Handtasche gestohlen

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Am 17. April (Mittwoch) besuchte eine Hückelhovenerin zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr den Lebensmitteldiscountmarkt LIDL an der Weilerstraße. Vor Betreten des Geschäfts im Bereich der Einkaufswagen fiel ihr eine unbekannte Frau auf, die ihr laut eigener Angaben bereits dort sehr nahekam. Die Unbekannte folgte der 58-Jährigen in das Geschäft und auch dort kam sie der Frau körperlich noch mehrfach nah. An der Kasse fiel der Frau beim Bezahlvorgang auf, dass ihr Portmonee aus der Handtasche fehlte und sie erstattete Anzeige. Die unbekannte Frau war etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 155 bis 165 Zentimeter groß. Sie hatte lockige dunkelblonde Haare und war mit einer grünen Jacke bekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebene Frau? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

