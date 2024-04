POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Übach-Palenberg (ots) - Am gestrigen Dienstag (16. April), befuhr ein Geilenkirchener um 15.00 Uhr mit seinem blauen Mercedes die Alte Aachener Straße in Richtung Frelenberg. Kurz hinter der Einfahrt zum Friedhof parkte ein Transporter am Fahrbahnrand. Der Fahrer eines VW Golfs fuhr an dem geparkten Fahrzeug vorbei und touchierte dabei das Fahrzeug des 45-jährigen Mercedes Fahrers. Der Fahrer des Golfs hielt ein Stück ...

