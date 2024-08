POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit fünf Verletzten, Kollision zweier Fahrzeuge

Rheine (ots) - Unbekannte haben sich in der Zeit von Donnerstag (15.08.), 18.00 Uhr bis Freitag (16.08.), gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Bonifatiusstraße verschafft. Die Täter hebelten die Eingangstür zur Bäckerei auf, die sich in einem Supermarkt zwischen den Straßen Am Stadtwalde und Stadtforst befindet. In den Räumlichkeiten hebelten die Unbekannten eine weitere Tür auf und durchsuchten diverse ...

