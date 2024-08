Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, 77-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt Dooring-Unfall

Neuenkirchen (ots)

Am Donnerstag (15.08.) ist es auf der Straße Welsche Stiege zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pedelec gekommen. Ein 24-jähriger Neuenkirchener parkte gegen 15.25 Uhr seinen BMW in einer Parkbucht der Welschen Stiege, in Höhe der Veilchenstraße. Zur selben Zeit fuhr eine 77-jährige Frau aus Neuenkirchen mit ihrem Pedelec auf der Welschen Stiege in Richtung Westfalenring. Als der Mann die Fahrertür öffnete, fuhr die Neuenkirchenerin gegen die geöffnete Tür und stürzte. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 900 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal alle Autofahrer daraufhin, beim Aussteigen den sogenannten "Holländischen Griff" anzuwenden. Dabei greifen Autofahrer beim Aussteigen immer mit der rechten Hand nach dem Türgriff. Dadurch drehen Sie sich automatisch nach hinten und ihr Sichtfeld erweitert sich. So können Sie Radfahrende frühzeitig erkennen. Auf der Beifahrerseite sollten Sie immer mit der linken Hand zum Türgriff greifen, so erzielen Sie den gleichen Effekt.

