POL-ST: Greven, Vermisster im Bockholter See, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Seit gestern wird ein 38-Jähriger Mann vermisst, der zusammen mit einem 45-jährigen Mann im Bockholter See schwimmen war.

Die beiden Männer, die aus Weißrussland stammen und zurzeit in Deutschland arbeiten, waren zusammen mit einem 44-jährigen Münsteraner gegen 16.30 Uhr am Bockholter See. Während die beiden Männer in den See zum Schwimmen gingen, blieb der 44-Jährige am Ufer des Sees.

Der 45-Jährge kam einige Zeit später alleine wieder zurück. Seiner Aussage nach, war der 38-jährige Mann untergegangen. Anschließend wollte der 45-Jährige mit seinem in Ufernähe stehenden PKW den Seebereich verlassen. Er blieb aber mit dem Auto im Schlamm stecken. Der Münsteraner verständigte den Notruf. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen seitens der Polizei, der Feuerwehr und der DLRG eingeleitet. Der Vermisste konnte bislang allerdings nicht aufgefunden werden.

Der 45-Jährige, stark alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen und die Suche nach dem Vermissten dauern an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, 02571/928-4455.

