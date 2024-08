Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, E-Bikefahrerin stürzt

Hörstel (ots)

Am Mittwoch (14.08.) ist eine 74-jährige Hörstelerin gegen 14.55 Uhr mit ihrem E-Bike die Bahnhofstraße vom Ortskern in Richtung Bahnhof gefahren. In Höhe der Liststraße wollte sie vom Fahrrad absteigen, um die Straßenseite zu wechseln.

Beim Absteigen vom Fahrrad kam sie ins Straucheln und stürzte dabei auf die Straße. Hierbei verletzte sie sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

