POL-ST: Horstmar, Pedelecfahrerin stürzt

Horstmar (ots)

Am Mittwoch (14.08.) ist gegen 17.25 Uhr eine 75-Jährige mit ihrem Pedelec auf der Eichendorffstraße in Richtung Kreisverkehr gefahren. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt bremsen. Nach ersten Erkenntnissen ist sie dabei ins Straucheln geraten und ohne Einwirkung von anderen gestürzt. Die Horstmarerin verletzte sich dabei schwer. Eingesetzte Rettungskräfte versorgten sie vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand kein Sachschaden.

