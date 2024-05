Polizei Dortmund

POL-DO: Mülltonnenbrände in Dortmund-Hörde - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0479

In Dortmund-Hörde kam es am Samstagnachmittag bis in die Abendstunden (11.Mai) zu insgesamt drei Mülltonnenbränden.

Nach ersten Ermittlungen brannte zunächst gegen 17:45 Uhr ein Altpapiercontainer an der Wellinghofer Amtsstraße 19. Anschließend brannte gegen 18:10 Uhr am Blenkerweg 37 einer Mülltonne. Und gegen 19:15 Uhr brannten zwei Mülltonnen in der Wellinghofer Amtsstraße 72a. Alle Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand jeweils Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Dortmund bittet potenzielle Zeugen: Wer kann Angaben zu den Sachverhalten machen? Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell