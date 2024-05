Polizei Dortmund

POL-DO: Auto-Aufbrecher dank engagierter Zeugen von der Polizei festgenommen

Dortmund (ots)

Ein 18-Jähriger brach am Samstagabend (11.Mai gegen 20:06 Uhr) in Dortmund-Aplerbeck ein Auto auf. Zeugen halfen bei der Ergreifung des 18-Jährigen.

Der Täter hatte den in einer Einfahrt geparkten, grauen Mercedes auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Die Tat wurde von der Überwachungskamera der Besitzer aufgezeichnet. Diese reagierten sofort und sprachen den Täter an. Die Person flüchtete in Richtung Aplerbecker Ortskern.

Dank hilfreicher Zeugen und der Aufzeichnung der Überwachungskamera konnte der 18-Jährige in der Nähe des katholischen Friedhofs an der Köln-Berliner-Straße von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

