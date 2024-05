Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbrüche in Much

Much (ots)

Am Dienstag (07. Mai) erhielt die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis Kenntnis von zwei Einbrüchen in Much. Gegen 8:00 Uhr erreichte die Beamten die Meldung, dass in eine Kindertagesstätte im Birkenweg eingebrochen worden war. Hier hebelten ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Montag (06. Mai), 18:00 Uhr und Dienstagmorgen, 06:45 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes ein Fenster auf. Hierdurch gelangten sie in einen Büroraum, den eine Mitarbeiterin der Einrichtung morgens durchwühlt vorfand. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher mehrere Laptops. Der Schätzwert der Beute befindet sich im mittleren vierstelligen Eurobereich. Am Dienstagnachmittag nahmen Polizeibeamte einen weiteren Tatort auf, nachdem sie die Meldung über einen Einbruch in das Bürgerhaus in Much-Wellerscheid erhalten hatten. Auch hier hebelten ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen der Küche. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Tatzeitraum wird hier auf die Zeit von Montagabend, 23:00 Uhr und Dienstagvormittag, 11:00 Uhr beschränkt. Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist ein Bestandteil der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. An beiden Einbruchstatorten nahmen auch Beamte der Spurensicherung ihre Arbeit auf. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. (Uhl)

