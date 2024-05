Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neue Einladung zum Pressetermin/Übergabe und Vorstellung des Anhängers "Rote-Ritter-Mobil"

Siegburg (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

da der für den 16. April festgelegte Pressetermin zur Übergabe und Vorstellung des Anhängers "Rote-Ritter-Mobil" krankheitsbedingt abgesagt werden musste, findet nun der neue Pressetermin am

Mittwoch, 15. Mai 2024, 14:30 Uhr,

im Innenhof des Polizeigebäudes Siegburg, Frankfurter Straße 12-18, 53721 Siegburg

statt.

Der Anhänger wird von Herrn Franz Werner Drees, Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins TEILEn e.V., an die Direktion Verkehr übergeben. Der Hilfsverein setzt sich für den Schutz von Kindern im Straßenverkehr ein. Einige renommierte Unternehmen aus der Automobilbranche gehören TEILEn e.V, an. In jedem Jahr sammelt der Verein mehrere hunderttausend Euro an Spenden und investiert diese in unterschiedliche Projekte zum Schutz von Kindern im Straßenverkehr.

Zu diesem Pressetermin laden wir erneut interessierte Journalistinnen und Journalisten herzlich ein. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell