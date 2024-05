Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall in Troisdorf-Bergheim schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 06.05.2024 gegen 19:58 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer in Troisdorf-Bergheim schwer verletzt. Der 33 jährige Kölner befuhr mit seinem Wagen die L332 von Niederkassel kommend in Richtung Troisdorf-Eschmar. In Höhe der Einmündung L332/ Zum Kalkofen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach erster medizinischer Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da sich im Zuge erster Ermittlungen Hinweise auf möglichen Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde dem Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die L332 musste in Höhe der Unfallstelle bis 23:55 Uhr gesperrt werden. (Schu)

