Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Gewerbeobjekt in Norf

Neuss (ots)

Von Samstag (30.03.), in den frühen Morgenstunden, bis Dienstag (02.04.), gegen 08:00 Uhr, kam es an der Mainstraße in Neuss-Norf zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt.

Zum Abtransport der Tatbeute muss ein größeres Fahrzeug (LKW/Kastenwagen o.ä.) benutzt worden sein.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

