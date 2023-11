Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Schapen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 12:30 Uhr bis Freitag, 04:45 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Diese verließen die Bäckerei ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.

