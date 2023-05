Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 89-Jähriger im Krankenfahrstuhl von Pkw erfasst - lebensgefährlich verletzt

Willich (ots)

Am Dienstagmittag um 12:30 Uhr kam es auf der Düsseldorfer Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 89-jährigen Willicher in seinem Krankenfahrstuhl und einem 69-jährigen Pkw-Fahrer aus Willich. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der 89-Jährige die Düsseldorfer Straße vom dortigen Radweg aus in Richtung der Straße Am Plücksbusch zu überqueren. Hierbei fuhr er auf die Düsseldorfer Straße und wurde vom Pkw des 69-Jährigen erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der Senior lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 69-Jährige Autofahrer sowie seine 59-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Düsseldorfer Straße in Willich war auf Grund der Unfallaufnahme zwischen 13:00 bis 15:30 Uhr teilweise komplett gesperrt. /cb (398)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell