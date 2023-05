Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Autofahrer fährt Fußgängerin an und haut ab - Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr ist eine 26-Jährige aus Viersen angefahren worden. Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die junge Frau war zu Fuß auf dem Bruchweg in Dülken in Richtung Kaufland unterwegs gewesen. Sie benutzte den Gehweg auf der für sie rechten Straßenseite. Dabei überquerte sie die Einmündung der Saarstraße. Aus der Saarstraße kam ein weißes Auto, dessen Fahrerin oder Fahrer nicht rechtzeitig bremste. Das Auto traf die Frau an der Hüfte, und sie stürzte zu Boden. Sie wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei dem weißen Auto soll es sich um ein Fahrzeug der Golf-Klasse gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen: Wer hat am Freitag vergangener Woche, das war der 28. April, auf dem Bruchweg in Dülken den Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Pkw machen oder ein Kennzeichen nennen? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat utner der Rufnummer 02162/377-0. /hei (396)

