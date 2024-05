Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fehlalarm in städtischem Gymnasium

Hennef (ots)

Am heutigen Tag (06. Mai), gegen 08:45 Uhr wurde ein Amokalarm in einem Gymnasium an der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef ausgelöst. Sofort wurden zahlreiche Polizeikräfte zur Schule entsandt. Es konnte zügig ermittelt werden, dass keine Gefahrensituation bestand, sondern der Amokalarm durch eine Fehlbedienung ausgelöst worden war. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Schüler und Lehrkräfte. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell